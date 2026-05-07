O Clube Atlético Penapolense saiu na frente na disputa pelo título do Paulistão Série A4 ao vencer a Inter de Bebedouro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (6), com grande público no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.
Apesar da disputa pelo troféu continuar em aberto, as duas equipes já garantiram o acesso ao Paulistão Série A3 de 2027.
O grande destaque da partida foi o atacante Luan, autor dos dois gols do CAP, um em cada tempo da decisão. A equipe visitante ainda conseguiu diminuir o placar com Kadu Barone.
Com o resultado, o Penapolense joga pelo empate na segunda partida da final para conquistar o título da Série A4. Já a Inter de Bebedouro precisará vencer diante da torcida para tentar reverter a desvantagem.
O duelo decisivo acontece no próximo sábado (9), às 17h, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro.
