07 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
CASA CHEIA E VITÓRIA

Penapolense abre vantagem na final da Série A4 paulista

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Com dois gols de Luan, CAP supera a Inter de Bebedouro em Penápolis e leva vantagem para o duelo decisivo do próximo sábado.

O Clube Atlético Penapolense saiu na frente na disputa pelo título do Paulistão Série A4 ao vencer a Inter de Bebedouro por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (6), com grande público no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

Apesar da disputa pelo troféu continuar em aberto, as duas equipes já garantiram o acesso ao Paulistão Série A3 de 2027.

O grande destaque da partida foi o atacante Luan, autor dos dois gols do CAP, um em cada tempo da decisão. A equipe visitante ainda conseguiu diminuir o placar com Kadu Barone.

Com o resultado, o Penapolense joga pelo empate na segunda partida da final para conquistar o título da Série A4. Já a Inter de Bebedouro precisará vencer diante da torcida para tentar reverter a desvantagem.

O duelo decisivo acontece no próximo sábado (9), às 17h, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro.

