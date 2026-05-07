O Governo do Estado de São Paulo anunciou um novo pacote de investimentos para obras viárias que inclui R$ 54,5 milhões destinados à região de Araçatuba. Os recursos serão aplicados em estradas vicinais administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) em três municípios da região.

O anúncio foi realizado nesta terça-feira (5), durante evento no Palácio dos Bandeirantes que apresentou o balanço de um ano do programa SP Pra Toda Obra. Segundo o governo estadual, o novo pacote soma R$ 2 bilhões em investimentos em diferentes áreas de infraestrutura.

Na região, as obras previstas contemplam serviços de pavimentação em vias municipais utilizadas para ligação entre cidades e escoamento da produção rural.