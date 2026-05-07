O Governo do Estado de São Paulo anunciou um novo pacote de investimentos para obras viárias que inclui R$ 54,5 milhões destinados à região de Araçatuba. Os recursos serão aplicados em estradas vicinais administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) em três municípios da região.
O anúncio foi realizado nesta terça-feira (5), durante evento no Palácio dos Bandeirantes que apresentou o balanço de um ano do programa SP Pra Toda Obra. Segundo o governo estadual, o novo pacote soma R$ 2 bilhões em investimentos em diferentes áreas de infraestrutura.
Na região, as obras previstas contemplam serviços de pavimentação em vias municipais utilizadas para ligação entre cidades e escoamento da produção rural.
Confira os investimentos anunciados:
- Avanhandava - pavimentação da estrada vicinal AVA-060, com investimento estimado em R$ 22,7 milhões;
- Buritama - obras na estrada vicinal BRM-400, com previsão de R$ 17,2 milhões;
- Barbosa - pavimentação da vicinal BOS-010, com recursos de R$ 14,6 milhões.
Além das obras rodoviárias, o pacote estadual também prevê uma linha de crédito voltada ao recapeamento urbano. De acordo com o governo paulista, serão disponibilizados R$ 200 milhões por meio da Desenvolve SP para municípios interessados em financiar melhorias em ruas e avenidas.
A linha de financiamento oferece prazo de pagamento de até 72 meses, carência de até um ano e apoio técnico para elaboração dos projetos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.