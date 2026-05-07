A Prefeitura de Birigui realizou nesta semana duas ações educativas da campanha Maio Amarelo em pontos de grande circulação de veículos no município. As atividades tiveram como objetivo conscientizar motoristas sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes.

As ações foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e aconteceram em dois trechos considerados estratégicos: no acesso da Rodovia SP-461, próximo ao Portal da Pérola, sentido Brejo Alegre, e também na Avenida Dr. Afif José Abdo, na região da Guatambu, entre Birigui e Araçatuba.

Outro ponto da mobilização ocorreu na SP-461, na altura do quilômetro 5. Já a segunda ação foi realizada no quilômetro 23+700 da rodovia, no cruzamento da Avenida Dr. Afif José Abdo com a Rua José Antônio Capel Sanchez, na região do Portal da Pérola.