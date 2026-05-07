A Prefeitura de Birigui realizou nesta semana duas ações educativas da campanha Maio Amarelo em pontos de grande circulação de veículos no município. As atividades tiveram como objetivo conscientizar motoristas sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes.
As ações foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e aconteceram em dois trechos considerados estratégicos: no acesso da Rodovia SP-461, próximo ao Portal da Pérola, sentido Brejo Alegre, e também na Avenida Dr. Afif José Abdo, na região da Guatambu, entre Birigui e Araçatuba.
Outro ponto da mobilização ocorreu na SP-461, na altura do quilômetro 5. Já a segunda ação foi realizada no quilômetro 23+700 da rodovia, no cruzamento da Avenida Dr. Afif José Abdo com a Rua José Antônio Capel Sanchez, na região do Portal da Pérola.
As atividades reuniram equipes da Mobilidade Urbana, Guarda Municipal de Birigui, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Militar, DER, Via Rondon, Detran.
Segundo a administração municipal, a campanha deste ano tem atenção especial aos motociclistas, público considerado mais vulnerável tanto nas vias urbanas quanto nas rodovias. Durante as abordagens, foram distribuídos materiais informativos e realizadas orientações sobre direção defensiva, respeito à sinalização e uso correto dos equipamentos de proteção.
A programação do Maio Amarelo segue nos próximos dias em Birigui. No dia 12 de maio, será realizado um Pit Stop Educativo na Praça Dr. Gama, das 9h às 12h. Já no dia 21 de maio, a ação acontece no Parque do Povo, entre 16h e 19h.
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