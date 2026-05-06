Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem de 26 anos investigado por homicídio qualificado em Birigui. A captura aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Criminal.

O suspeito é apontado como autor de um assassinato ocorrido em setembro de 2025 no bairro Margareth Vargas. Após o avanço das investigações e conclusão do inquérito policial, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado, atendendo manifestação favorável do Ministério Público.

Durante a diligência realizada na residência do acusado, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos escondido no quarto utilizado por ele. Além da arma, também foram localizadas pequenas porções de cocaína e maconha do tipo “ice”, que, segundo a investigação, seriam destinadas ao consumo pessoal.