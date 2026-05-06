Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão de um homem de 26 anos investigado por homicídio qualificado em Birigui. A captura aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Criminal.
O suspeito é apontado como autor de um assassinato ocorrido em setembro de 2025 no bairro Margareth Vargas. Após o avanço das investigações e conclusão do inquérito policial, a Justiça determinou a prisão preventiva do investigado, atendendo manifestação favorável do Ministério Público.
Durante a diligência realizada na residência do acusado, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos escondido no quarto utilizado por ele. Além da arma, também foram localizadas pequenas porções de cocaína e maconha do tipo “ice”, que, segundo a investigação, seriam destinadas ao consumo pessoal.
De acordo com a Polícia Civil, familiares permitiram a entrada da equipe no imóvel. O investigado chegou ao local durante a ação policial e foi informado oficialmente sobre a ordem de prisão. Na ocasião, ele assumiu ser o proprietário do armamento, afirmando que os demais moradores da casa não tinham conhecimento da existência da arma.
Além do cumprimento do mandado por homicídio, o homem também acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Arma passará por perícia
A arma apreendida será submetida a exames periciais para verificar uma possível ligação com o homicídio investigado. O objetivo é identificar se o revólver pode ter sido utilizado no crime ocorrido no ano passado.
O preso permanecerá à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia nos próximos dias. A ação reforça o trabalho investigativo da Polícia Civil no combate aos crimes violentos e na retirada de armas ilegais de circulação em Birigui.
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