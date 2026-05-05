A Prefeitura de Araçatuba ativa um novo semáforo em um dos pontos mais movimentados da cidade. O equipamento começa a funcionar nesta terça-feira (5), a partir das 16h, no cruzamento da Avenida Prestes Maia com as ruas Antônio dos Santos Ribeiro e Álvares de Azevedo, no Bairro Ipanema.

A medida faz parte de um pacote de ações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para organizar o fluxo de veículos e garantir mais proteção a motoristas e pedestres que circulam diariamente pela região.

Além da instalação do semáforo, a Prefeitura também concluiu a revitalização da sinalização viária ao longo da Avenida Prestes Maia, no trecho entre as ruas Dois de Dezembro e Pé de Galinha. O trabalho incluiu reforço na pintura de faixas, novas marcações no asfalto e melhorias na visibilidade das vias.

Segundo a administração municipal, o objetivo é reduzir o risco de acidentes e tornar o trânsito mais seguro e eficiente. A orientação aos condutores é clara: atenção redobrada nos primeiros dias de funcionamento, respeito à sinalização e cumprimento dos limites de velocidade são essenciais para evitar ocorrências.