A região de Araçatuba deve enfrentar a primeira queda mais acentuada de temperatura em 2026, com a chegada de uma frente fria que promete mudar o clima já nos próximos dias. De acordo com dados do IPMet Unesp Bauru, o próximo fim de semana será marcado por temperaturas mais amenas, com indicativos de um cenário típico de inverno já neste mês de maio.
Na sexta-feira (8), os termômetros começam a registrar queda, com mínimas entre 17°C e 21°C. No domingo (10), o frio ganha mais intensidade: a mínima deve chegar aos 13°C, enquanto a máxima não ultrapassa os 21°C.
O ponto de maior atenção, porém, está previsto para a madrugada de segunda-feira (11), quando a mínima pode atingir cerca de 10°C, uma das temperaturas mais baixas do ano até agora na região. A máxima no dia deve ficar em torno de 26°C, com umidade relativa do ar variando entre 36% e 40% ao longo da semana.
Segundo especialistas, essa mudança no clima ocorre devido ao avanço de uma massa de ar frio de origem polar que atinge o Sudeste do Brasil, fenômeno comum nesta época do ano. A atuação desse sistema provoca queda nas temperaturas, redução da umidade e aumento da sensação de frio, principalmente durante as madrugadas.
A agência Climatempo também confirma a tendência de frio mais intenso, indicando que os termômetros devem variar entre 10°C e 12°C no noroeste paulista durante o período, reforçando o alerta para a população.
Com a queda nas temperaturas, especialistas orientam atenção redobrada com a saúde, já que o frio favorece o aumento de doenças respiratórias, como gripes, resfriados e crises alérgicas. A recomendação é manter-se bem agasalhado, evitar mudanças bruscas de temperatura, hidratar-se com frequência e manter os ambientes ventilados, mesmo em dias mais frios.
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