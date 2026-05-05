A região de Araçatuba deve enfrentar a primeira queda mais acentuada de temperatura em 2026, com a chegada de uma frente fria que promete mudar o clima já nos próximos dias. De acordo com dados do IPMet Unesp Bauru, o próximo fim de semana será marcado por temperaturas mais amenas, com indicativos de um cenário típico de inverno já neste mês de maio.

Na sexta-feira (8), os termômetros começam a registrar queda, com mínimas entre 17°C e 21°C. No domingo (10), o frio ganha mais intensidade: a mínima deve chegar aos 13°C, enquanto a máxima não ultrapassa os 21°C.

O ponto de maior atenção, porém, está previsto para a madrugada de segunda-feira (11), quando a mínima pode atingir cerca de 10°C, uma das temperaturas mais baixas do ano até agora na região. A máxima no dia deve ficar em torno de 26°C, com umidade relativa do ar variando entre 36% e 40% ao longo da semana.