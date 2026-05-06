Com a aproximação das temperaturas mais baixas, o Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba intensificou o apelo à população para reforçar as doações da Campanha do Agasalho 2026. A mobilização entra nos últimos dias de arrecadação e busca ampliar a ajuda destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social.
Com o tema “Aqueça o Coração, Aqueça a Vida!”, a campanha recebe itens essenciais para o inverno, como agasalhos, cobertores, mantas, meias, toucas, luvas e outras peças de frio — novas ou em bom estado de conservação.
As doações podem ser entregues até esta sexta-feira (8) em quase 40 pontos espalhados por Araçatuba, incluindo prédios públicos, condomínios, igrejas e estabelecimentos comerciais identificados com a marca da campanha.
Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para famílias carentes, pessoas em situação de rua e entidades assistenciais que atendem crianças, idosos, adolescentes e pessoas com deficiência.
A orientação é para que sejam doadas apenas peças em condições adequadas de uso. Itens rasgados, sujos ou danificados não poderão ser distribuídos.
A presidente do Fundo Social, Lenice Freitas, reforçou o pedido de solidariedade da população neste momento decisivo da campanha.
“Ainda dá tempo de fazer a diferença. Cada doação representa acolhimento, dignidade e pode aquecer o inverno de muitas famílias”, destacou.
Com a previsão de frio mais intenso nas próximas semanas, a expectativa é aumentar a arrecadação nos últimos dias da mobilização.
Mais do que roupas, a campanha busca levar esperança e proteção para quem mais precisa neste inverno.
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