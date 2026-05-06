Com a aproximação das temperaturas mais baixas, o Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba intensificou o apelo à população para reforçar as doações da Campanha do Agasalho 2026. A mobilização entra nos últimos dias de arrecadação e busca ampliar a ajuda destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com o tema “Aqueça o Coração, Aqueça a Vida!”, a campanha recebe itens essenciais para o inverno, como agasalhos, cobertores, mantas, meias, toucas, luvas e outras peças de frio — novas ou em bom estado de conservação.

As doações podem ser entregues até esta sexta-feira (8) em quase 40 pontos espalhados por Araçatuba, incluindo prédios públicos, condomínios, igrejas e estabelecimentos comerciais identificados com a marca da campanha.