06 de maio de 2026
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INVERNO VEM AÍ

Campanha do Agasalho entra na reta final em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fundo Social faz apelo urgente por doações para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade antes da chegada do frio intenso
Fundo Social faz apelo urgente por doações para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade antes da chegada do frio intenso

Com a aproximação das temperaturas mais baixas, o Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba intensificou o apelo à população para reforçar as doações da Campanha do Agasalho 2026. A mobilização entra nos últimos dias de arrecadação e busca ampliar a ajuda destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com o tema “Aqueça o Coração, Aqueça a Vida!”, a campanha recebe itens essenciais para o inverno, como agasalhos, cobertores, mantas, meias, toucas, luvas e outras peças de frio — novas ou em bom estado de conservação.

As doações podem ser entregues até esta sexta-feira (8) em quase 40 pontos espalhados por Araçatuba, incluindo prédios públicos, condomínios, igrejas e estabelecimentos comerciais identificados com a marca da campanha.

Todo o material arrecadado será separado e encaminhado para famílias carentes, pessoas em situação de rua e entidades assistenciais que atendem crianças, idosos, adolescentes e pessoas com deficiência.

A orientação é para que sejam doadas apenas peças em condições adequadas de uso. Itens rasgados, sujos ou danificados não poderão ser distribuídos.

A presidente do Fundo Social, Lenice Freitas, reforçou o pedido de solidariedade da população neste momento decisivo da campanha.

“Ainda dá tempo de fazer a diferença. Cada doação representa acolhimento, dignidade e pode aquecer o inverno de muitas famílias”, destacou.

Com a previsão de frio mais intenso nas próximas semanas, a expectativa é aumentar a arrecadação nos últimos dias da mobilização.

Mais do que roupas, a campanha busca levar esperança e proteção para quem mais precisa neste inverno.

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