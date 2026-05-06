O município de Brejo Alegre prepara uma noite especial para celebrar o Dia das Mães com música, gastronomia e momentos de confraternização. A tradicional Feirinha da cidade terá uma edição temática nesta sexta-feira (8), a partir das 19h30, na praça central da Avenida Pedro de Paula Castilho.
O destaque da programação será o show da cantora Solange Martins, que promete embalar o público com um repertório preparado especialmente para homenagear as mães. O evento também contará com diversas opções de comidas típicas, reunindo famílias e visitantes em um ambiente acolhedor.
A iniciativa busca valorizar a cultura local e proporcionar um momento de lazer e reconhecimento para aquelas que desempenham um papel fundamental na sociedade.
O prefeito interino de Brejo Alegre, Edson Takao Sakuma, destacou a importância da celebração: “Preparamos essa noite com muito carinho para homenagear todas as mães do nosso município. Será um momento de união, alegria e valorização da família, além de fortalecer a nossa cultura e o comércio local”, afirmou.
Além do show e da gastronomia, a expectativa é de grande público, reforçando a Feirinha como um dos principais pontos de encontro da cidade.
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