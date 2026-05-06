Um homem de 71 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na noite desta terça-feira (5) durante patrulhamento de rotina em Birigui. A abordagem aconteceu na Vila Bandeirantes e terminou com o cumprimento imediato de um mandado de prisão expedido poucas horas antes.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a equipe realizava deslocamento pela região quando identificou o suspeito em um estabelecimento comercial. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.

Após a verificação dos dados junto ao COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, relacionado aos crimes de perseguição e violência doméstica. A ordem judicial, emitida no mesmo dia, determina o cumprimento de pena de 3 anos e 9 meses em regime fechado.