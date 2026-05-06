06 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Justiça expede mandado e homem é capturado horas depois

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Mandado por perseguição e violência doméstica havia sido expedido horas antes; captura ocorreu durante patrulhamento de rotina na Vila Bandeirantes
Mandado por perseguição e violência doméstica havia sido expedido horas antes; captura ocorreu durante patrulhamento de rotina na Vila Bandeirantes

Um homem de 71 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na noite desta terça-feira (5) durante patrulhamento de rotina em Birigui. A abordagem aconteceu na Vila Bandeirantes e terminou com o cumprimento imediato de um mandado de prisão expedido poucas horas antes.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a equipe realizava deslocamento pela região quando identificou o suspeito em um estabelecimento comercial. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.

Após a verificação dos dados junto ao COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, relacionado aos crimes de perseguição e violência doméstica. A ordem judicial, emitida no mesmo dia, determina o cumprimento de pena de 3 anos e 9 meses em regime fechado.

A prisão ocorreu de forma tranquila, sem resistência e sem necessidade do uso de algemas. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o capturado.

A ação reforça a importância do policiamento ostensivo e do uso estratégico das ferramentas de inteligência, que permitem identificar e retirar de circulação indivíduos com pendências judiciais — mesmo durante abordagens aparentemente rotineiras.

O trabalho contínuo das forças de segurança segue sendo fundamental para garantir mais proteção à população e o cumprimento das decisões da Justiça em Birigui.

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