Um homem de 71 anos, procurado pela Justiça, foi capturado na noite desta terça-feira (5) durante patrulhamento de rotina em Birigui. A abordagem aconteceu na Vila Bandeirantes e terminou com o cumprimento imediato de um mandado de prisão expedido poucas horas antes.
De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a equipe realizava deslocamento pela região quando identificou o suspeito em um estabelecimento comercial. A atitude levantou suspeita e motivou a abordagem.
Após a verificação dos dados junto ao COPOM, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, relacionado aos crimes de perseguição e violência doméstica. A ordem judicial, emitida no mesmo dia, determina o cumprimento de pena de 3 anos e 9 meses em regime fechado.
A prisão ocorreu de forma tranquila, sem resistência e sem necessidade do uso de algemas. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com o capturado.
A ação reforça a importância do policiamento ostensivo e do uso estratégico das ferramentas de inteligência, que permitem identificar e retirar de circulação indivíduos com pendências judiciais — mesmo durante abordagens aparentemente rotineiras.
O trabalho contínuo das forças de segurança segue sendo fundamental para garantir mais proteção à população e o cumprimento das decisões da Justiça em Birigui.
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