Uma ocorrência grave de violência doméstica terminou em prisão na noite desta terça-feira (5), em Birigui. Um homem de 51 anos foi detido em flagrante após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira dentro da casa da vítima, no bairro Candeias.

A ação rápida da Polícia Militar do Estado de São Paulo evitou que a situação tomasse proporções ainda mais perigosas. Os policiais foram acionados por volta das 21h25 e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito dentro da residência, em visível estado de embriaguez.

Durante a abordagem, os agentes constataram que havia uma medida protetiva em vigor contra o homem, expedida em fevereiro deste ano. Além disso, a consulta aos sistemas revelou que ele possui uma extensa ficha criminal.