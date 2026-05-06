Uma ocorrência grave de violência doméstica terminou em prisão na noite desta terça-feira (5), em Birigui. Um homem de 51 anos foi detido em flagrante após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira dentro da casa da vítima, no bairro Candeias.
A ação rápida da Polícia Militar do Estado de São Paulo evitou que a situação tomasse proporções ainda mais perigosas. Os policiais foram acionados por volta das 21h25 e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito dentro da residência, em visível estado de embriaguez.
Durante a abordagem, os agentes constataram que havia uma medida protetiva em vigor contra o homem, expedida em fevereiro deste ano. Além disso, a consulta aos sistemas revelou que ele possui uma extensa ficha criminal.
Apesar de não ter sido agredida fisicamente naquele momento, a vítima, de 57 anos, relatou aos policiais que foi ameaçada pelo ex-companheiro. Segundo o depoimento, o homem teria afirmado que colocaria fogo na residência e atentaria contra a vida dela e de seus filhos - o que elevou o nível de risco da ocorrência.
Diante da gravidade, o suspeito recebeu voz de prisão no local, teve seus direitos garantidos e foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça por descumprimento de medida protetiva de urgência.
A Polícia Militar reforça que situações como essa exigem resposta imediata e destaca a importância das denúncias para garantir a proteção das vítimas.
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