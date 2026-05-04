Uma reviravolta após a recontagem oficial dos votos alterou a composição da Câmara Municipal de Brejo Alegre. A revisão feita pela Justiça Eleitoral resultou na saída do vereador Luiz Paulo da Silva Junior, que havia assumido recentemente uma cadeira, e abriu espaço para a posse da suplente Luci Missias de Oliveira Salvador.
A decisão foi consolidada no último dia 30 de abril de 2026, durante o reprocessamento conduzido pela 25ª Zona Eleitoral, com sede em Birigui. A nova totalização redefiniu o cálculo das vagas, impactando diretamente a distribuição entre partidos e, consequentemente, os nomes eleitos.
Com a mudança, Luci passa a ocupar uma cadeira no Legislativo e se torna a única mulher na Câmara Municipal neste mandato, fato considerado simbólico para a representatividade feminina na cidade.
Como ocorreu a mudança
A recontagem levou em consideração ajustes na destinação de votos e no quociente eleitoral, o que alterou a ordem de classificação dentro dos partidos. Com isso, Luiz Paulo, que estava no exercício do mandato, perdeu a vaga, enquanto Luci, que figurava como suplente, passou a ter direito à cadeira.
Esse tipo de alteração ocorre quando há revisão judicial ou inconsistências no resultado original, podendo modificar diretamente quem assume ou deixa o cargo.
Nova composição
Com a recontagem, a composição da Câmara Municipal de Brejo Alegre passa a ser a seguinte:
- Antônio Aparecido da Silva
- Julierme Leão
- Rogério da Cruz Araújo
- João Nilson Neves de Andrade
- Edson Takao Sakuma
- Franciano Xavier Martos
- Juvenal Pereira da Silva
- Jair Pereira dos Santos
- Luci Missias de Oliveira Salvador
A nova configuração passa a valer após a oficialização do resultado pela Justiça Eleitoral. A posse da nova vereadora deve ser oficializada nesta terça-feira, 5, em sessão solene, a depender de convocação feita pelo presidente do Legislativo em exercício, Juvenal Pereira da Silva.
Além da mudança no Legislativo, o município de Brejo Alegre se prepara para outro momento decisivo. Uma eleição suplementar para prefeito está marcada para o próximo dia 17 de maio, após a anulação dos votos do pleito anterior. O novo processo eleitoral deve redefinir o comando do Executivo municipal e movimentar o cenário político local nas próximas semanas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.