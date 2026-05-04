Uma reviravolta após a recontagem oficial dos votos alterou a composição da Câmara Municipal de Brejo Alegre. A revisão feita pela Justiça Eleitoral resultou na saída do vereador Luiz Paulo da Silva Junior, que havia assumido recentemente uma cadeira, e abriu espaço para a posse da suplente Luci Missias de Oliveira Salvador.

A decisão foi consolidada no último dia 30 de abril de 2026, durante o reprocessamento conduzido pela 25ª Zona Eleitoral, com sede em Birigui. A nova totalização redefiniu o cálculo das vagas, impactando diretamente a distribuição entre partidos e, consequentemente, os nomes eleitos.

Com a mudança, Luci passa a ocupar uma cadeira no Legislativo e se torna a única mulher na Câmara Municipal neste mandato, fato considerado simbólico para a representatividade feminina na cidade.

Como ocorreu a mudança