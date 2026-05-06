Uma manhã diferente, educativa e cheia de aprendizado marcou esta quarta-feira (6) em Araçatuba. Em meio às ações do movimento Maio Amarelo, crianças participaram de uma experiência prática que pode salvar vidas: a “rodovia mirim”.

Realizada na rodovia SP-300, na altura do km 527, a atividade integra o tradicional programa Rodovia Mirim Sd PM Franklin Matias da Silva, que há mais de uma década vem formando cidadãos mais conscientes no trânsito.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a ViaRondon, já impactou mais de 7 mil crianças ao longo dos anos - números que mostram a força da educação preventiva como ferramenta para reduzir acidentes.