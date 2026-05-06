Uma manhã diferente, educativa e cheia de aprendizado marcou esta quarta-feira (6) em Araçatuba. Em meio às ações do movimento Maio Amarelo, crianças participaram de uma experiência prática que pode salvar vidas: a “rodovia mirim”.
Realizada na rodovia SP-300, na altura do km 527, a atividade integra o tradicional programa Rodovia Mirim Sd PM Franklin Matias da Silva, que há mais de uma década vem formando cidadãos mais conscientes no trânsito.
A iniciativa, desenvolvida em parceria com a ViaRondon, já impactou mais de 7 mil crianças ao longo dos anos - números que mostram a força da educação preventiva como ferramenta para reduzir acidentes.
Desta vez, os participantes foram alunos da EMF Gabriel José Martins, do município de Barbosa.
Durante a ação, eles receberam orientações teóricas e práticas de forma leve e interativa, aprendendo desde cedo sobre comportamentos seguros no dia a dia.
Entre os principais alertas trabalhados com as crianças, destaque para:
- Os riscos de soltar pipas próximas a vias e redes elétricas
- O perigo do uso de cerol
- A importância de atravessar na faixa de pedestres
- Cuidados básicos para evitar acidentes
Mais do que uma atividade educativa, a ação reforça um recado direto: a conscientização começa na infância e pode fazer toda a diferença no futuro.
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