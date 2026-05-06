06 de maio de 2026
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TRÂNSITO

Maio Amarelo leva crianças à 'rodovia mirim'

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação educativa na SP-300 reúne estudantes
Ação educativa na SP-300 reúne estudantes

Uma manhã diferente, educativa e cheia de aprendizado marcou esta quarta-feira (6) em Araçatuba. Em meio às ações do movimento Maio Amarelo, crianças participaram de uma experiência prática que pode salvar vidas: a “rodovia mirim”.

Realizada na rodovia SP-300, na altura do km 527, a atividade integra o tradicional programa Rodovia Mirim Sd PM Franklin Matias da Silva, que há mais de uma década vem formando cidadãos mais conscientes no trânsito.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a ViaRondon, já impactou mais de 7 mil crianças ao longo dos anos - números que mostram a força da educação preventiva como ferramenta para reduzir acidentes.

Desta vez, os participantes foram alunos da EMF Gabriel José Martins, do município de Barbosa.

Durante a ação, eles receberam orientações teóricas e práticas de forma leve e interativa, aprendendo desde cedo sobre comportamentos seguros no dia a dia.

Entre os principais alertas trabalhados com as crianças, destaque para:

  • Os riscos de soltar pipas próximas a vias e redes elétricas 
  • O perigo do uso de cerol 
  • A importância de atravessar na faixa de pedestres 
  • Cuidados básicos para evitar acidentes 

Mais do que uma atividade educativa, a ação reforça um recado direto: a conscientização começa na infância e pode fazer toda a diferença no futuro.

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