06 de maio de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
GRANDE FINAL

Final da A4 começa hoje com Penapolense em casa contra a Inter

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
FPF
Jogo de ida será às 20h, em Penápolis
Jogo de ida será às 20h, em Penápolis

A decisão do Campeonato Paulista da Série A4 tem início nesta quarta-feira (6), com o confronto entre Penapolense e Inter de Bebedouro. A partida de ida da final será realizada às 20h, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.

O duelo de volta está programado para sábado (9), às 17h, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro. Com o acesso já garantido à Série A3 de 2027, as duas equipes entram em campo agora em busca do título da competição.

Os confrontos decisivos contarão com o uso do árbitro de vídeo (VAR), recurso que reforça o suporte à arbitragem durante a final.

Transmissão

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por meio das transmissões nos canais oficiais do Paulistão no YouTube (veja acima).

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários