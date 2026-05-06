A decisão do Campeonato Paulista da Série A4 tem início nesta quarta-feira (6), com o confronto entre Penapolense e Inter de Bebedouro. A partida de ida da final será realizada às 20h, no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis.
O duelo de volta está programado para sábado (9), às 17h, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro. Com o acesso já garantido à Série A3 de 2027, as duas equipes entram em campo agora em busca do título da competição.
Os confrontos decisivos contarão com o uso do árbitro de vídeo (VAR), recurso que reforça o suporte à arbitragem durante a final.
Transmissão
Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo por meio das transmissões nos canais oficiais do Paulistão no YouTube (veja acima).
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