A Câmara Municipal de Birigui aprovou, na noite de terça-feira (5), durante a 11ª sessão ordinária, o projeto de lei que altera a legislação sobre a Taxa de Vistoria Sanitária no município. A proposta, que gerou amplo debate entre os parlamentares, foi o principal destaque da pauta, que contou com sete projetos ao todo. Ao final da votação, o texto foi aprovado por maioria simples, com oito votos favoráveis e seis contrários.

O projeto modifica a redação da Lei Municipal nº 4.096/2002 para restringir a isenção da taxa exclusivamente aos Microempreendedores Individuais (MEIs), mantendo também o benefício para entidades filantrópicas e religiosas. Com a mudança, microempresas e empresas de pequeno porte deixam de ter direito à isenção, sob a justificativa de possuírem maior capacidade contributiva e estrutura econômica mais ampla. A medida, segundo a justificativa do Executivo, busca promover equilíbrio fiscal e evitar distorções na arrecadação municipal .

Durante a sessão, o tema provocou discussões entre os vereadores, principalmente em relação ao impacto da medida para pequenos negócios locais. Parte dos parlamentares defendeu a proposta como necessária para justiça tributária, enquanto outros criticaram a retirada do benefício para determinadas categorias empresariais.