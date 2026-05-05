Na tarde desta terça-feira (5), uma ação da Polícia Militar revelou um esquema de produção e comercialização de maconha em pleno bairro Centro, em Birigui. A ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes e equipamentos utilizados no preparo da droga dentro de uma residência.
A equipe foi acionada após denúncia de movimentação suspeita. No endereço indicado, os policiais foram recebidos por um jovem de 23 anos, que autorizou a entrada no imóvel. No interior da casa, também estava outro morador, de 22 anos, que apresentava sinais evidentes de alteração, com falas desconexas e comportamento desorientado.
Durante a vistoria, os agentes localizaram uma estufa artesanal montada com papelão, utilizada no cultivo e preparo da substância, além de recipientes ligados ao processo, 113 gramas de maconha, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.
De forma separada, os dois moradores admitiram que produziam e vendiam a droga a partir da própria residência, caracterizando um ponto doméstico de distribuição. Apesar da situação, nenhum deles apresentava ferimentos, e ambos recusaram atendimento médico.
Diante da ocorrência, o delegado responsável esteve no local, tomou ciência dos fatos e optou pela não realização de perícia. O caso foi registrado com base no artigo 28 da Lei de Drogas, e todo o material apreendido permaneceu sob custódia.
A Polícia Militar reforça que ações de combate ao tráfico seguem sendo intensificadas em Birigui, com foco na desarticulação de pontos ilegais e na segurança da população.
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