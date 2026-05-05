Na tarde desta terça-feira (5), uma ação da Polícia Militar revelou um esquema de produção e comercialização de maconha em pleno bairro Centro, em Birigui. A ocorrência resultou na apreensão de entorpecentes e equipamentos utilizados no preparo da droga dentro de uma residência.

A equipe foi acionada após denúncia de movimentação suspeita. No endereço indicado, os policiais foram recebidos por um jovem de 23 anos, que autorizou a entrada no imóvel. No interior da casa, também estava outro morador, de 22 anos, que apresentava sinais evidentes de alteração, com falas desconexas e comportamento desorientado.

Durante a vistoria, os agentes localizaram uma estufa artesanal montada com papelão, utilizada no cultivo e preparo da substância, além de recipientes ligados ao processo, 113 gramas de maconha, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.