Uma caminhonete caiu no canal do córrego Biriguizinho, em Birigui, no início da tarde deste domingo (3), nas proximidades da praça Ana Nunes Garcia, região conhecida como Parque do Povo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta do meio-dia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o motorista consciente dentro do veículo, sem ferimentos graves aparentes.

Informações da Guarda Civil Municipal apontam que uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMO) foi avisada por um munícipe sobre o acidente ocorrido na Avenida João Cernack, na altura do número 1280, no sentido bairro-centro. No local, os agentes constataram que uma caminhonete modelo Ford Ranger havia rompido o guard-rail da ponte e despencado no córrego.