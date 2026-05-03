Uma caminhonete caiu no canal do córrego Biriguizinho, em Birigui, no início da tarde deste domingo (3), nas proximidades da praça Ana Nunes Garcia, região conhecida como Parque do Povo.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta do meio-dia. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o motorista consciente dentro do veículo, sem ferimentos graves aparentes.
Informações da Guarda Civil Municipal apontam que uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMO) foi avisada por um munícipe sobre o acidente ocorrido na Avenida João Cernack, na altura do número 1280, no sentido bairro-centro. No local, os agentes constataram que uma caminhonete modelo Ford Ranger havia rompido o guard-rail da ponte e despencado no córrego.
O condutor apresentava apenas uma escoriação na perna direita e recusou atendimento médico no momento inicial. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, ele foi retirado do interior do veículo com o uso de equipamentos de resgate.
À equipe, o motorista relatou que perdeu o controle da direção ao realizar uma conversão, colidiu contra a estrutura de proteção e, em seguida, caiu no canal. Ele afirmou não se recordar de detalhes mais precisos sobre o ocorrido.
Durante o atendimento, guardas municipais identificaram sinais de possível embriaguez, como fala arrastada e odor etílico. Questionado, o condutor admitiu ter ingerido bebida alcoólica. O teste do etilômetro foi oferecido, mas recusado.
Diante dos indícios, ele foi informado de que seria autuado por embriaguez ao volante e conduzido ao plantão policial. A Polícia Civil determinou a preservação do local para realização de perícia técnica.
O veículo permaneceu no interior do córrego e ficou sob responsabilidade de um familiar do motorista, que deverá providenciar a remoção após a liberação. Já o condutor foi encaminhado ao pronto-socorro municipal para exame de sangue e permaneceu à disposição da autoridade policial.
A ocorrência foi acompanhada por equipes da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros, que também auxiliaram na sinalização da via. Não houve outros feridos.
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