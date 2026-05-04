A noite de domingo (3) foi marcada por uma ocorrência fatal na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. Um homem de 38 anos morreu após se envolver em um acidente que começou com a perda de controle da motocicleta que pilotava.

Segundo informações preliminares, o condutor seguia pela via no sentido Bilac–Araçatuba quando, possivelmente devido a um problema em um dos pneus, acabou sofrendo uma queda repentina. Com o impacto, ele permaneceu sobre a pista e acabou sendo atingido por um veículo que trafegava logo atrás.

Equipes de resgate foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. Profissionais do Samu e do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao pronto-socorro da cidade.

Apesar dos esforços, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.