05 de maio de 2026
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MELHORIAS NA REDE

CPFL inaugura base em Birigui e reforça rede

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Unidade no Distrito Industrial recebeu R$ 760 mil e vai beneficiar mais de 80 mil consumidores em quatro cidades
Unidade no Distrito Industrial recebeu R$ 760 mil e vai beneficiar mais de 80 mil consumidores em quatro cidades

A CPFL Paulista inaugurou nesta segunda-feira (4) uma nova Estação Avançada em Birigui, ampliando sua presença operacional e fortalecendo a estrutura de atendimento na região.

Instalada no Distrito Industrial, a unidade recebeu aporte de R$ 760 mil e foi planejada para dar suporte a cerca de 81 mil clientes, incluindo moradores de Birigui, Coroados, Bilac e Brejo Alegre.

A nova base reúne equipes técnicas, veículos operacionais e materiais essenciais para serviços de campo, como manutenção da rede elétrica e execução de novas ligações. A expectativa é de que a estrutura reduza o tempo de resposta às ocorrências, aumente a produtividade das equipes e amplie o alcance dos serviços prestados.

Segundo o diretor-presidente da CPFL Paulista, Rafael Lazzaretti, o investimento faz parte de um plano contínuo de modernização. “Seguimos avançando para estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, garantindo qualidade no fornecimento de energia e priorizando a segurança das nossas equipes”, destacou.

Investimentos na região

A área da Região de Araçatuba, que inclui Birigui, recebeu R$ 90,9 milhões em melhorias no sistema elétrico ao longo do último ano. As ações envolveram desde manutenção preventiva até ampliação da rede, fortalecendo a capacidade de atendimento e acompanhando o crescimento econômico local.

Em um plano mais amplo, a CPFL Paulista projeta investir R$ 10,8 bilhões entre 2026 e 2030 em toda sua área de concessão, com foco na expansão, modernização e confiabilidade do fornecimento de energia.

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