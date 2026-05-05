A CPFL Paulista inaugurou nesta segunda-feira (4) uma nova Estação Avançada em Birigui, ampliando sua presença operacional e fortalecendo a estrutura de atendimento na região.

Instalada no Distrito Industrial, a unidade recebeu aporte de R$ 760 mil e foi planejada para dar suporte a cerca de 81 mil clientes, incluindo moradores de Birigui, Coroados, Bilac e Brejo Alegre.

A nova base reúne equipes técnicas, veículos operacionais e materiais essenciais para serviços de campo, como manutenção da rede elétrica e execução de novas ligações. A expectativa é de que a estrutura reduza o tempo de resposta às ocorrências, aumente a produtividade das equipes e amplie o alcance dos serviços prestados.