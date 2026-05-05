A CPFL Paulista inaugurou nesta segunda-feira (4) uma nova Estação Avançada em Birigui, ampliando sua presença operacional e fortalecendo a estrutura de atendimento na região.
Instalada no Distrito Industrial, a unidade recebeu aporte de R$ 760 mil e foi planejada para dar suporte a cerca de 81 mil clientes, incluindo moradores de Birigui, Coroados, Bilac e Brejo Alegre.
A nova base reúne equipes técnicas, veículos operacionais e materiais essenciais para serviços de campo, como manutenção da rede elétrica e execução de novas ligações. A expectativa é de que a estrutura reduza o tempo de resposta às ocorrências, aumente a produtividade das equipes e amplie o alcance dos serviços prestados.
Segundo o diretor-presidente da CPFL Paulista, Rafael Lazzaretti, o investimento faz parte de um plano contínuo de modernização. “Seguimos avançando para estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, garantindo qualidade no fornecimento de energia e priorizando a segurança das nossas equipes”, destacou.
Investimentos na região
A área da Região de Araçatuba, que inclui Birigui, recebeu R$ 90,9 milhões em melhorias no sistema elétrico ao longo do último ano. As ações envolveram desde manutenção preventiva até ampliação da rede, fortalecendo a capacidade de atendimento e acompanhando o crescimento econômico local.
Em um plano mais amplo, a CPFL Paulista projeta investir R$ 10,8 bilhões entre 2026 e 2030 em toda sua área de concessão, com foco na expansão, modernização e confiabilidade do fornecimento de energia.
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