05 de maio de 2026
FISCALIZAÇÃO

Adolescente é flagrado com ciclomotor irregular em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Veículo foi apreendido após abordagem durante patrulhamento da GCM
Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal após ser flagrado conduzindo um ciclomotor em situação irregular, na manhã desta terça-feira (5), em Birigui.

A ocorrência foi registrada na avenida Euclides Miragaia, no bairro Jardim Jussara Maria, durante patrulhamento de rotina. Segundo o relatório, a equipe identificou o veículo circulando em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante da irregularidade, os agentes realizaram a abordagem com apoio da Polícia Militar. Após verificação, foi constatado que o ciclomotor não atendia às exigências da legislação vigente.

O veículo acabou sendo recolhido pelas autoridades, e o auto de apreensão foi devidamente lavrado no local.

Fiscalização intensificada

A ação faz parte do trabalho de fiscalização das forças de segurança no município, que vêm intensificando abordagens para coibir irregularidades no trânsito e garantir mais segurança nas vias públicas.

