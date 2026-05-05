Um adolescente de 17 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal após ser flagrado conduzindo um ciclomotor em situação irregular, na manhã desta terça-feira (5), em Birigui.
A ocorrência foi registrada na avenida Euclides Miragaia, no bairro Jardim Jussara Maria, durante patrulhamento de rotina. Segundo o relatório, a equipe identificou o veículo circulando em desacordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Diante da irregularidade, os agentes realizaram a abordagem com apoio da Polícia Militar. Após verificação, foi constatado que o ciclomotor não atendia às exigências da legislação vigente.
O veículo acabou sendo recolhido pelas autoridades, e o auto de apreensão foi devidamente lavrado no local.
Fiscalização intensificada
A ação faz parte do trabalho de fiscalização das forças de segurança no município, que vêm intensificando abordagens para coibir irregularidades no trânsito e garantir mais segurança nas vias públicas.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.