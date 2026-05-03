A Prefeitura de Martinópolis, aproximadamente 120 km de Araçatuba, anunciou a abertura de um novo concurso público com salários que podem chegar a R$ 16 mil, chamando a atenção de candidatos de diversas áreas. O edital prevê a contratação de profissionais para diferentes níveis de escolaridade, além da formação de cadastro reserva.

Ao todo, são oferecidas 12 vagas imediatas, contemplando cargos que vão desde funções operacionais até posições de nível superior, como médicos, engenheiros e advogados. Também há oportunidades para quem possui ensino médio e fundamental, ampliando o alcance do certame.

A remuneração varia conforme o cargo e a carga horária, com salários entre R$ 1.621 e R$ 16.246,98, além de auxílio-alimentação mensal de R$ 1.000. As jornadas podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais.