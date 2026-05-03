A Prefeitura de Martinópolis, aproximadamente 120 km de Araçatuba, anunciou a abertura de um novo concurso público com salários que podem chegar a R$ 16 mil, chamando a atenção de candidatos de diversas áreas. O edital prevê a contratação de profissionais para diferentes níveis de escolaridade, além da formação de cadastro reserva.
Ao todo, são oferecidas 12 vagas imediatas, contemplando cargos que vão desde funções operacionais até posições de nível superior, como médicos, engenheiros e advogados. Também há oportunidades para quem possui ensino médio e fundamental, ampliando o alcance do certame.
A remuneração varia conforme o cargo e a carga horária, com salários entre R$ 1.621 e R$ 16.246,98, além de auxílio-alimentação mensal de R$ 1.000. As jornadas podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da banca organizadora, entre os dias 29 de abril e 13 de maio de 2026.
Para confirmar a participação, é necessário o pagamento de taxa, que varia entre R$ 60 e R$ 80, de acordo com o nível de escolaridade exigido.
O processo seletivo contará, inicialmente, com prova objetiva de múltipla escolha, prevista para o dia 7 de junho de 2026, podendo haver outras etapas conforme o cargo escolhido.
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