Um homem foi abordado pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (5), em Valparaíso, após atitude considerada suspeita em um ponto já conhecido pelo comércio de drogas, no bairro Lambari.
Segundo informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento pela rua Tiradentes, quando avistou dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu pulando o muro de uma residência, enquanto o outro tentou escapar pela via pública, sendo acompanhado e detido pelos policiais.
Durante a revista, foi encontrada com o suspeito uma pedra de crack. Na sequência, os agentes retornaram ao imóvel de onde houve a fuga e, no quintal, localizaram diversos objetos abandonados.
Entre os itens apreendidos, estavam um celular, uma balança de precisão, duas tesouras, uma lâmina de corte, um par de óculos e outras 11 pedras de crack.
O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Após prestar depoimento, ele foi ouvido e liberado. Já os materiais encontrados permaneceram apreendidos para investigação.
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