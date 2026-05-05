Um homem foi abordado pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (5), em Valparaíso, após atitude considerada suspeita em um ponto já conhecido pelo comércio de drogas, no bairro Lambari.

Segundo informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento pela rua Tiradentes, quando avistou dois indivíduos. Ao perceberem a aproximação da viatura, um deles fugiu pulando o muro de uma residência, enquanto o outro tentou escapar pela via pública, sendo acompanhado e detido pelos policiais.

Durante a revista, foi encontrada com o suspeito uma pedra de crack. Na sequência, os agentes retornaram ao imóvel de onde houve a fuga e, no quintal, localizaram diversos objetos abandonados.