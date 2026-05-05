05 de maio de 2026
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AURIFLAMA

Arma calibre .22 e quase 100g de maconha são apreendidos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Ação ocorreu após atitude suspeita em rua do bairro Santa Maria
Ação ocorreu após atitude suspeita em rua do bairro Santa Maria

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (4), em Auriflama, durante uma ocorrência que resultou na apreensão de drogas e de uma arma de fogo em uma residência no bairro Santa Maria.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua José Miguel Adad quando notou um grupo em comportamento suspeito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos passaram a se comunicar por gestos, como se alertassem alguém que estava dentro de um imóvel nas proximidades.

Diante da situação, os policiais retornaram para averiguação, momento em que os suspeitos tentaram fugir a pé, sendo alcançados e abordados nas imediações.

Durante a ação, os agentes fizeram contato com o morador da casa, que autorizou a entrada da equipe. No interior do imóvel, foram encontrados aproximadamente 98 gramas de maconha, uma arma de fogo modificada de calibre .22, três munições intactas e um telefone celular.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.

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