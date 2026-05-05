Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (4), em Auriflama, durante uma ocorrência que resultou na apreensão de drogas e de uma arma de fogo em uma residência no bairro Santa Maria.
De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua José Miguel Adad quando notou um grupo em comportamento suspeito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos passaram a se comunicar por gestos, como se alertassem alguém que estava dentro de um imóvel nas proximidades.
Diante da situação, os policiais retornaram para averiguação, momento em que os suspeitos tentaram fugir a pé, sendo alcançados e abordados nas imediações.
Durante a ação, os agentes fizeram contato com o morador da casa, que autorizou a entrada da equipe. No interior do imóvel, foram encontrados aproximadamente 98 gramas de maconha, uma arma de fogo modificada de calibre .22, três munições intactas e um telefone celular.
O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.
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