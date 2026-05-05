Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (4), em Auriflama, durante uma ocorrência que resultou na apreensão de drogas e de uma arma de fogo em uma residência no bairro Santa Maria.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela rua José Miguel Adad quando notou um grupo em comportamento suspeito. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos passaram a se comunicar por gestos, como se alertassem alguém que estava dentro de um imóvel nas proximidades.

Diante da situação, os policiais retornaram para averiguação, momento em que os suspeitos tentaram fugir a pé, sendo alcançados e abordados nas imediações.