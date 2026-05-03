A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na manhã de sábado (2), na Rua Compadre João Bertani, no bairro Jardim Nova Yorque, em Araçatuba.

Segundo as informações, um homem invadiu a residência portando um facão, tentou arrombar portas e fez ameaças contra a vítima e outras pessoas que estavam no local. Durante a averiguação, os policiais também constataram danos no imóvel.

Na abordagem, a equipe encontrou uma porção de entorpecente dentro do veículo do suspeito. Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso foi registrado. Após os procedimentos, o homem foi liberado pela autoridade policial.