Uma motocicleta com indícios de irregularidade foi apreendida pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (4), em Coroados, após um acompanhamento que mobilizou diversas equipes e contou com apoio do helicóptero Águia.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela cidade quando avistaram dois homens em uma moto nas proximidades da rua Djalma Dutra. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos iniciaram fuga, desrespeitando a ordem de parada.

Durante o acompanhamento, a motocicleta percorreu várias ruas, chegando a trafegar na contramão e colocando em risco outros motoristas. A fuga seguiu em direção à rodovia Marechal Rondon, onde, nas proximidades do km 514, os ocupantes desistiram e foram abordados.