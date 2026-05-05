Uma motocicleta com indícios de irregularidade foi apreendida pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (4), em Coroados, após um acompanhamento que mobilizou diversas equipes e contou com apoio do helicóptero Águia.
De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela cidade quando avistaram dois homens em uma moto nas proximidades da rua Djalma Dutra. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos iniciaram fuga, desrespeitando a ordem de parada.
Durante o acompanhamento, a motocicleta percorreu várias ruas, chegando a trafegar na contramão e colocando em risco outros motoristas. A fuga seguiu em direção à rodovia Marechal Rondon, onde, nas proximidades do km 514, os ocupantes desistiram e foram abordados.
Na revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado, sendo apreendidos apenas R$ 150 em dinheiro e um celular com o passageiro. No entanto, ao vistoriar o veículo, os policiais constataram divergências na numeração do motor, indicando possível irregularidade.
Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados. A motocicleta ficou apreendida para perícia, e a ocorrência foi registrada conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
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