O Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre de 2026, com oportunidades também para Birigui. Ao todo, são 1.950 vagas distribuídas em 26 unidades no estado, contemplando cursos técnicos gratuitos para quem deseja se qualificar.

No campus de Birigui, são ofertadas 80 vagas presenciais, sendo 40 para o curso de Administração (com duração de três semestres) e 40 para Automação Industrial (quatro semestres). As aulas acontecem no período noturno, facilitando o acesso de estudantes que trabalham durante o dia.

Podem participar candidatos de qualquer idade que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. As inscrições seguem até o dia 18 de maio e devem ser feitas pela internet. Para confirmar a participação, é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 30, porém candidatos em situação de vulnerabilidade social podem solicitar isenção, desde que atendam aos critérios exigidos.