A expectativa do comércio para o Dia das Mães segue elevada em Araçatuba e região. De acordo com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Araçatuba), a data é considerada uma das mais importantes do calendário varejista, ficando atrás apenas do Natal e, em alguns casos, empatando tecnicamente com o Dia dos Namorados em volume de vendas.

Segundo o gerente da entidade, Ney Ferracioli, o período é aguardado com ansiedade tanto pelos consumidores quanto pelos comerciantes. A projeção é de crescimento entre 4% e 5% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, reforçando o otimismo do setor.

Entre os itens mais procurados, estão confecções, calçados femininos, perfumes, joias e eletrônicos, como celulares. A variedade é ampla, e a orientação é clara: o importante é garantir ao menos uma lembrança para homenagear mães, avós e outras figuras maternas.