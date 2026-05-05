A expectativa do comércio para o Dia das Mães segue elevada em Araçatuba e região. De acordo com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Araçatuba), a data é considerada uma das mais importantes do calendário varejista, ficando atrás apenas do Natal e, em alguns casos, empatando tecnicamente com o Dia dos Namorados em volume de vendas.
Segundo o gerente da entidade, Ney Ferracioli, o período é aguardado com ansiedade tanto pelos consumidores quanto pelos comerciantes. A projeção é de crescimento entre 4% e 5% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado, reforçando o otimismo do setor.
Entre os itens mais procurados, estão confecções, calçados femininos, perfumes, joias e eletrônicos, como celulares. A variedade é ampla, e a orientação é clara: o importante é garantir ao menos uma lembrança para homenagear mães, avós e outras figuras maternas.
Outro fator que deve impulsionar o movimento é o pagamento de salários nesta semana. Para atender à demanda, o comércio de Araçatuba terá horário estendido: na sexta-feira (8), as lojas funcionam das 9h às 22h, enquanto no sábado o atendimento segue das 9h às 18h. A recomendação é que os consumidores antecipem as compras, evitando deixar tudo para a última hora.
Ainda conforme a entidade, o comércio local está preparado, com variedade de produtos, promoções, descontos e facilidades de pagamento, além de estrutura para receber consumidores de toda a região. A orientação também reforça a importância de valorizar o comércio local, responsável por gerar empregos e movimentar a economia.
Em Birigui, o comércio também terá horário especial, conforme divulgado pela Associação Comercial e Industrial de Birigui. Na sexta-feira (8), véspera do Dia das Mães, as lojas funcionam até as 22h. Já no sábado (9), o atendimento será até as 14h, ampliando as oportunidades para os consumidores garantirem seus presentes.
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