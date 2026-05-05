Uma jovem de 20 anos viveu momentos de terror na tarde desta segunda-feira (4), em Birigui, ao ser vítima de roubo seguido de violência sexual durante uma corrida por aplicativo.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, ela solicitou o serviço no centro da cidade por volta das 14h20. Durante o trajeto, o motorista mudou o percurso sem explicação e, nas proximidades da rodoviária, sacou uma arma de fogo, passando a ameaçá-la.

Sob intimidação, a jovem foi obrigada a se deitar dentro do veículo. Em seguida, o criminoso a levou até uma área de mata com uma construção aparentemente abandonada, onde cometeu o crime. Além da violência, ele roubou cerca de R$ 800 em dinheiro e outros pertences da vítima.

Após a ação, o suspeito abandonou a jovem nas imediações da rodoviária. Mesmo abalada, ela conseguiu buscar ajuda e foi até a cidade vizinha de Piacatu, onde a ocorrência foi registrada.