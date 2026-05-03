03 de maio de 2026
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BIRIGUI

Motociclista de 20 anos sem CNH fratura perna e braço em batida

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente ocorreu em cruzamento de Birigui; motorista de 80 anos não se feriu
Acidente ocorreu em cruzamento de Birigui; motorista de 80 anos não se feriu

.Um jovem de 20 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente entre moto e carro na manhã deste sábado (2), em Birigui. Segundo a Polícia Militar, o motociclista não possuía habilitação e a motocicleta estava com o licenciamento vencido.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Nicolau da Silva Nunes e Leonora Fioroto. Com o impacto, o rapaz sofreu fraturas em uma perna e em um braço, sendo socorrido e encaminhado ao pronto-socorro.

A motorista do carro, uma idosa de 80 anos, não ficou ferida. As circunstâncias que provocaram a batida ainda não foram esclarecidas e devem ser apuradas.

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