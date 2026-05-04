Um homem foi preso na manhã deste domingo (3) em Mirandópolis após protagonizar uma sequência de crimes graves que mobilizou equipes da Polícia Militar. Entre as acusações estão sequestro, cárcere privado, ameaça, invasão de domicílio, injúria e constrangimento ilegal.

A ocorrência teve início após denúncia de que um indivíduo armado circulava em um GM Astra pela Estrada Vicinal José Francisco Sobrinho, na altura do km 1. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o veículo abandonado dentro de uma propriedade rural.

Durante a averiguação, a moradora do sítio contou que o suspeito era seu ex-marido e que ele teria levado um homem até o local na noite anterior, motivado por ciúmes. O agressor acreditava que a vítima mantinha um relacionamento com a mulher. Segundo o relato, ambos foram ameaçados de morte.