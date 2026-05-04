Um homem foi preso na manhã deste domingo (3) em Mirandópolis após protagonizar uma sequência de crimes graves que mobilizou equipes da Polícia Militar. Entre as acusações estão sequestro, cárcere privado, ameaça, invasão de domicílio, injúria e constrangimento ilegal.
A ocorrência teve início após denúncia de que um indivíduo armado circulava em um GM Astra pela Estrada Vicinal José Francisco Sobrinho, na altura do km 1. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o veículo abandonado dentro de uma propriedade rural.
Durante a averiguação, a moradora do sítio contou que o suspeito era seu ex-marido e que ele teria levado um homem até o local na noite anterior, motivado por ciúmes. O agressor acreditava que a vítima mantinha um relacionamento com a mulher. Segundo o relato, ambos foram ameaçados de morte.
Pouco depois, os policiais localizaram o dono do carro, que confirmou a versão. Ele afirmou que foi surpreendido por volta das 23h30, quando o suspeito invadiu sua casa armado com uma faca e o obrigou, sob ameaça, a conduzi-lo até a residência da ex-companheira. No local, além de novas ameaças, a vítima relatou ter sido agredida.
Em um momento de descuido do agressor, o homem conseguiu fugir e se esconder, evitando consequências ainda mais graves.
Após buscas intensas na região, o suspeito foi encontrado escondido em uma área de mata próxima e acabou detido. Ele foi encaminhado à delegacia junto com as vítimas e permaneceu preso, à disposição da Justiça.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar todos os detalhes e circunstâncias dos crimes.
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