Depois de sete anos, o UniSALESIANO retorna com uma de suas celebrações mais tradicionais: a Quermesse Universitária. Criado em 2008, o evento retorna em 2026 mantendo o formato que marcou gerações.

A programação começa na sexta-feira, 22 de maio, a partir das 18h30, com a procissão em homenagem a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira da Instituição e elemento central que dá origem à festa. Na sequência, o público poderá acompanhar a tradicional Quadrilha Universitária, considerada uma das maiores do país, reunindo mais de 150 casais. A noite segue com um show de cerca de três horas de duração, com as duplas Pedro Sanchez & Thiago e Matheus & Turelli, junto com o projeto Violada 360.

No sábado, 23 de maio, os portões também serão abertos às 18h30. A programação contará com abertura de violada sertaneja e, em seguida, show da dupla Open Farra, garantindo a continuidade da programação musical voltada ao público.

ORATÓRIO

Além das atrações, a quermesse contará com 13 barracas de comidas típicas e bebidas, organizadas pelos cursos Universitários da Instituição, reforçando o envolvimento da comunidade acadêmica. Toda a arrecadação será destinada integralmente ao projeto social do Oratório Dom Bosco, localizado no bairro Água Branca.

O evento também oferecerá área voltada para crianças, ambiente familiar e estrutura adequada de banheiros. O estacionamento será gratuito, porém com vagas limitadas, e a orientação é que o público chegue com antecedência.

O Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do UniSALESIANO, Prof. Dr. André Ornellas, afirmou que a quermesse é uma tradição que fortalece o vínculo entre a Instituição, os alunos e a comunidade. “É um espaço de convivência, cultura e também de solidariedade, já que toda a arrecadação é destinada a projetos sociais”, afirmou.

Por sua vez, o Magnífico Reitor do UniSALESIANO, Pe. Paulo Vendrame, ressaltou que a retomada da quermesse após esse período é motivo de entusiasmo. “É uma oportunidade de reunir famílias, celebrar a fé e promover ações concretas de apoio a quem mais precisa, mantendo viva a essência salesiana”, frisou.

INGRESSOS

Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Guichê Web – https://www.guicheweb.com.br/quermesse-unisalesiano-2026_52076 – com opção de ingresso solidário mediante a doação de 1 kg de alimento. No primeiro lote, até 14 de maio, o valor é de R$ 30; no segundo lote, de 15 a 21 de maio, passa a R$ 40; e, no dia do evento, será de R$ 50. Crianças de até 11 anos têm entrada gratuita. A expectativa é reunir a comunidade acadêmica e o público da região em um ambiente de celebração, tradição e solidariedade.