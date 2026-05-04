A Prefeitura de Birigui vai abrir espaço para debate com a população sobre o futuro de áreas públicas da cidade. Uma audiência pública está marcada para o dia 14 de maio, às 19h, no auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Anhanguera, 1.155, no bairro Jardim Morumbi.

O encontro tem como foco a regularização e reorganização de áreas públicas em diversos bairros, diante das mudanças provocadas pelo crescimento urbano ao longo dos anos.

Durante a audiência, serão apresentados projetos que envolvem alterações no uso dessas áreas, incluindo espaços destinados originalmente ao lazer, áreas institucionais e áreas verdes. Entre as medidas em análise, estão processos de desafetação, permuta e redefinição da finalidade de determinados locais.