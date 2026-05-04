04 de maio de 2026
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Birigui terá audiência para discutir uso de áreas públicas

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Birigui/Divulgação
Vista aérea de Birigui
Vista aérea de Birigui

A Prefeitura de Birigui vai abrir espaço para debate com a população sobre o futuro de áreas públicas da cidade. Uma audiência pública está marcada para o dia 14 de maio, às 19h, no auditório do Centro Administrativo, localizado na Rua Anhanguera, 1.155, no bairro Jardim Morumbi.

O encontro tem como foco a regularização e reorganização de áreas públicas em diversos bairros, diante das mudanças provocadas pelo crescimento urbano ao longo dos anos.

Durante a audiência, serão apresentados projetos que envolvem alterações no uso dessas áreas, incluindo espaços destinados originalmente ao lazer, áreas institucionais e áreas verdes. Entre as medidas em análise, estão processos de desafetação, permuta e redefinição da finalidade de determinados locais.

Segundo a proposta técnica, a expansão da cidade e o aumento da população acabaram gerando situações em que áreas públicas passaram a ser utilizadas de forma diferente da prevista inicialmente. Diante disso, o município busca adequar esses espaços à realidade atual, garantindo melhor aproveitamento e funcionalidade.

O plano também prevê a reorganização dessas áreas para otimizar a distribuição de equipamentos públicos e melhorar a integração com a estrutura urbana. Em casos onde não for possível ajustar dentro do próprio bairro, poderá haver troca por áreas mais adequadas, inclusive com foco ambiental, como regiões próximas a cursos d’água, contribuindo para preservação e qualidade de vida.

O que será discutido 

A audiência deve abordar intervenções em bairros como Jardim Planalto, Jardim São Cristóvão, Jardim Flamengo, Residencial AeroPark e Jardim Ipanema, além de áreas no 2º Distrito Industrial Armando Penterich.

A Prefeitura reforça que a proposta não representa perda de patrimônio público, mas sim uma reestruturação para tornar os espaços mais úteis à população.

A participação popular é considerada essencial no processo, já que a audiência permite que moradores acompanhem, opinem e contribuam diretamente nas decisões que impactam o desenvolvimento da cidade.

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