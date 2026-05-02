Araçatuba apresentou um perfil interessante em relação aos nascimentos nos últimos anos, com uma predominância de nascimentos masculinos. De acordo com dados do Registro Civil cedidos pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) à Folha da Região, entre 2024 e 2026, o município registrou 4.945 nascimentos, com destaque para o número de meninos, que superaram as meninas em quase todos os anos.

Em 2024 nasceram 1.048 meninos e 1.058 meninas. Mas em 2025 houve 1.123 nascimentos masculinos contra 1.009 femininos. Em 2026, o número de meninos continua a superar o de meninas, com 366 meninos e 340 meninas. Isso destaca uma leve tendência de mais nascimentos masculinos em comparação aos femininos, com uma diferença maior em 2025.

Esse padrão é interessante, pois reflete o cenário nacional, onde o Brasil registrou um crescimento de 2,3% no número de nascimentos em 2025, totalizando 2,51 milhões de bebês. Apesar do aumento, o número ainda não chegou aos níveis pré-pandemia, quando foram registrados 2,9 milhões de nascimentos em 2018. Esse crescimento é atribuído ao "efeito compensação", já que muitos casais adiaram a maternidade e paternidade durante a pandemia e a crise econômica.