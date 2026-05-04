A angústia de uma mãe terminou de forma trágica na tarde deste domingo (3), em Birigui. Após dias sem conseguir falar com o filho, um homem de 35 anos foi encontrado morto dentro da própria casa, no bairro Portal da Pérola II.

A situação veio à tona quando a mulher abordou uma equipe da Polícia Militar durante patrulhamento, relatando o desaparecimento do filho há cerca de três dias. Além da falta de contato, um forte odor vindo do imóvel aumentou a preocupação.

Com o apoio dos policiais, ela retornou até a residência. Ao entrarem no local, encontraram o homem caído próximo à porta de entrada, já sem sinais vitais e em estado avançado de rigidez.