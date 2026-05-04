Um achado misterioso mobilizou forças de segurança na noite deste domingo (3), em Araçatuba. Uma ossada foi localizada em meio a uma área de mata nas proximidades da Rua Presidente Costa e Silva, gerando dúvidas e apreensão sobre sua origem.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a ocorrência teve início por volta das 19h30, após moradores acionarem as autoridades ao encontrarem restos mortais próximos a um córrego. A princípio, havia a suspeita de que o material pudesse ser de origem humana.

Equipes da Polícia Militar foram as primeiras a chegar ao local e confirmaram a presença da ossada, já em estágio avançado de decomposição. Uma avaliação preliminar indicou características que podem apontar para origem animal, especialmente pela formação do crânio. Ainda assim, não foi possível descartar nenhuma hipótese naquele momento.