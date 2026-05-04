04 de maio de 2026
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PERIGO

Mistério: ossada é encontrada em área de mata em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil investiga o caso
Polícia Civil investiga o caso

Um achado misterioso mobilizou forças de segurança na noite deste domingo (3), em Araçatuba. Uma ossada foi localizada em meio a uma área de mata nas proximidades da Rua Presidente Costa e Silva, gerando dúvidas e apreensão sobre sua origem.

Segundo informações registradas pela Polícia Civil, a ocorrência teve início por volta das 19h30, após moradores acionarem as autoridades ao encontrarem restos mortais próximos a um córrego. A princípio, havia a suspeita de que o material pudesse ser de origem humana.

Equipes da Polícia Militar foram as primeiras a chegar ao local e confirmaram a presença da ossada, já em estágio avançado de decomposição. Uma avaliação preliminar indicou características que podem apontar para origem animal, especialmente pela formação do crânio. Ainda assim, não foi possível descartar nenhuma hipótese naquele momento.

Diante da incerteza, a perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local para coleta de evidências. Mesmo com a análise inicial, não houve conclusão definitiva sobre a procedência dos restos.

O material foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames mais detalhados que devem esclarecer se a ossada é humana ou animal.

A Polícia Civil segue acompanhando o caso, tratado oficialmente como encontro de cadáver até a confirmação pericial.

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