Uma mulher de 47 anos foi surpreendida ao tentar entrar com aparelhos celulares e diversos componentes eletrônicos ocultos no próprio corpo, durante procedimento de revista no Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, neste domingo (3).

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no plantão policial de Araçatuba, a visitante passou pelo scanner corporal quando agentes da Polícia Penal identificaram uma imagem suspeita na região íntima. Ao ser questionada, ela admitiu que transportava objetos proibidos e realizou a retirada do invólucro de forma voluntária.

No interior do material, foram localizados dois microcelulares, placas de carregadores, fios diversos — incluindo fio de estanho e fio paralelo — além de pequenos componentes eletrônicos, como diodos. De acordo com as informações, os itens seriam entregues ao companheiro da mulher, que cumpre pena na unidade.