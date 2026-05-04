Uma mulher de 47 anos foi surpreendida ao tentar entrar com aparelhos celulares e diversos componentes eletrônicos ocultos no próprio corpo, durante procedimento de revista no Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso, neste domingo (3).
Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no plantão policial de Araçatuba, a visitante passou pelo scanner corporal quando agentes da Polícia Penal identificaram uma imagem suspeita na região íntima. Ao ser questionada, ela admitiu que transportava objetos proibidos e realizou a retirada do invólucro de forma voluntária.
No interior do material, foram localizados dois microcelulares, placas de carregadores, fios diversos — incluindo fio de estanho e fio paralelo — além de pequenos componentes eletrônicos, como diodos. De acordo com as informações, os itens seriam entregues ao companheiro da mulher, que cumpre pena na unidade.
Após a apreensão, o detento foi encaminhado para isolamento preventivo, conforme protocolo de segurança. Já a visitante foi levada ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Os objetos foram apreendidos e, após prestar depoimento, a mulher foi liberada.
A direção do Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso foi informada sobre o caso e deverá adotar as medidas administrativas cabíveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.