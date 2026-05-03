A geração mais triste da história está hoje nas salas de aula de todo o país. Professores já conhecem essa realidade, mas quem está fora pode se surpreender com os dados. A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), do IBGE, entrevistou, em 2024, 118.099 estudantes de 13 a 17 anos, de 4.167 escolas públicas e privadas em todo o Brasil. A amostra é considerada altamente representativa.

Os resultados são alarmantes: adolescentes estão irritados, ansiosos, tristes, deprimidos e praticando automutilação. Sem ações urgentes, corremos o risco de perder muitos talentos. Segundo o IBGE, 3 em cada 10 adolescentes sentem tristeza quase o tempo todo; 42,9% ficam irritados ou nervosos com facilidade; 18,5% pensam com frequência que a vida não vale a pena; e 30% já sentiram vontade de se machucar intencionalmente. Apenas em 2025, foram registradas mais de 100 mil lesões autoprovocadas.

Não se trata de estimativas: são dados concretos. Entre os que se automutilam, 73% sentem tristeza constante; 62% não veem sentido na vida; 69,2% já sofreram bullying; e 67,6% relatam irritação frequente. O desamparo também é significativo: 26% afirmam sentir que ninguém se preocupa com eles. No ambiente familiar, 3 em cada 10 estudantes acreditam que os pais não compreendem seus problemas, e 20% sofreram agressão física em casa no último ano.