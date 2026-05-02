MC Ryan SP, cantor do gênero funk, foi transferido para a Penitenciária II de Mirandópolis, cidade da região de Araçatuba. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (1º). Ele havia sido preso no dia 15 de abril, durante uma megaoperação realizada pela Polícia Federal contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e transações ilegais que ultrapassam R$ 1,6 bilhão.

Antes da transferência, o cantor estava no Centro de Detenção Provisória (CDP) Belémzinho, em São Paulo, aguardando o andamento das investigações. A operação resultou na prisão de 36 pessoas, incluindo MC Ryan SP, durante uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista.

A investigação apontou que o grupo criminoso usava a indústria audiovisual e o showbusiness digital para unir tráfico de drogas, jogos de azar e rifas digitais, aproveitando a popularidade de influenciadores de massa como parte de suas atividades ilícitas.