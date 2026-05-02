MC Ryan SP, cantor do gênero funk, foi transferido para a Penitenciária II de Mirandópolis, cidade da região de Araçatuba. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (1º). Ele havia sido preso no dia 15 de abril, durante uma megaoperação realizada pela Polícia Federal contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e transações ilegais que ultrapassam R$ 1,6 bilhão.
Antes da transferência, o cantor estava no Centro de Detenção Provisória (CDP) Belémzinho, em São Paulo, aguardando o andamento das investigações. A operação resultou na prisão de 36 pessoas, incluindo MC Ryan SP, durante uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista.
A investigação apontou que o grupo criminoso usava a indústria audiovisual e o showbusiness digital para unir tráfico de drogas, jogos de azar e rifas digitais, aproveitando a popularidade de influenciadores de massa como parte de suas atividades ilícitas.
Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha concedido habeas corpus ao grupo, a Justiça Federal em Santos decretou a prisão preventiva de todos os envolvidos, incluindo o cantor, devido à gravidade do caso e à possibilidade de novas infrações, além do risco de manipulação de provas.
A defesa de MC Ryan SP se manifestou publicamente, questionando a decisão da PF de solicitar mais tempo de prisão. A prisão preventiva foi defendida pela PF como necessária para garantir a ordem pública e a continuidade das investigações.
A Operação Narco Fluxo, que levou à prisão do cantor e outros envolvidos, é uma continuação de investigações iniciadas em 2025, que envolvem o uso de dados armazenados no iCloud, de um contador ligado ao esquema criminoso, além de outras operações da Polícia Federal.
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