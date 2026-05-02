02 de maio de 2026
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NOVA ETAPA

Birigui começa fase de comprovação para entrega de apartamentos

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa - Prefeitura de Birigui
Famílias devem comparecer à Secretaria de Assistência Social para evitar reclassificação
Famílias devem comparecer à Secretaria de Assistência Social para evitar reclassificação

O processo do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1, em Birigui, avançou para uma nova etapa. De acordo com o que foi divulgado nesta sexta-feira (1º), as famílias convocadas precisam comprovar todas as informações fornecidas durante a inscrição para garantir a continuidade no processo. Este procedimento é obrigatório para não comprometer a inclusão no programa.

Os interessados devem ficar atentos às datas e horários de seus agendamentos, comparecendo à Secretaria de Assistência Social, localizada na Rua Roberto Clark, 543 – Centro, com todos os documentos originais. Caso não haja a devida comprovação das informações, poderá ocorrer a reclassificação da família no processo.

As unidades habitacionais já estão sendo construídas no Residencial Topázio, localizado na Avenida Thomaz Lopes Fernandes, bairro Parque Residencial América. O projeto contará com 12 torres de quatro andares e terá 4 apartamentos por andar. Cada unidade terá 48,60m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e sacada.

O programa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Birigui, o Governo Federal, e a Caixa Econômica Federal, e tem como objetivo proporcionar acesso a moradias dignas para os moradores da cidade, com condições facilitadas e subsídios para a aquisição dos imóveis.

Para acessar a lista de agendamentos e mais detalhes, utilize o QR Code disponível ou acesse o link Em caso de dúvidas ou falta de documentos, a orientação poderá ser recebida diretamente no local no horário agendado.

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