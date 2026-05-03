Juntos, mas não necessariamente reunidos! Sendo o ser humano geneticamente gregário, coletivo, estar reunido com o semelhante, integrar uma família, constitui elemento salutar, necessidade básica. Emerge interessante indicativo para a difusa insatisfação perceptível na cultura moderna. O espetacular salto tecnológico, a facilidade de conseguir conforto com um simples toque, sem a necessidade de deslocar-se, representa, na realidade, séria ameaça para a saúde psicológica e para o bem-estar emotivo das pessoas.

O ser humano está sendo habilmente induzido a se imaginar independente. Ilusão. As conexões midiáticas, paradoxalmente, aprofundam o distanciamento entre as pessoas. O tédio e a ausência de propósito acompanham. Salta a formidável pedagogia presente na liturgia sacramental católica. Todo ritual litúrgico se fundamenta na elementar verdade de ser ação de igreja, da comunidade de crentes. Toda ação litúrgica supõe a assembleia reunida. São indivíduos que não apenas estão provisoriamente juntos, mas que estão conscientemente unidos por vitais vínculos espirituais.

São irmãs e irmãos que, atendendo à convocação divina, se encontram para celebrar sua fé, celebrar o mistério da salvação, assumir em conjunto a missão de incidir no cotidiano iluminados pelo Evangelho. Elemento vital dessa reunião é a real presença do Salvador, Jesus Cristo, que promete estar presente toda vez que os irmãos se reúnem em oração. E onde Jesus está, as pessoas se aproximam, não pontual e provisoriamente, mas vitalmente unidos ao Mestre, igual ramos enxertados no tronco da videira.