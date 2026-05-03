Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na tarde de sábado (2), na Rua Francisco Calestini, em Birigui.

Durante a ação, o suspeito tentou fugir e foi visto carregando uma arma de fogo. Após cerco policial e entrada no imóvel, ele foi encontrado escondido no banheiro da residência.

Na ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 municiado. Nos fundos da casa, também foi localizado um revólver calibre .22, com cinco munições intactas e uma deflagrada, que teria sido dispensado pelo indivíduo durante a fuga.