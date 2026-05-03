03 de maio de 2026
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CERCO POLICIAL

Procurado foge armado e é achado escondido em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
PM apreendeu revólveres e munições durante captura em Birigui
PM apreendeu revólveres e munições durante captura em Birigui

Um homem de 23 anos, procurado pela Justiça, foi capturado pela Polícia Militar na tarde de sábado (2), na Rua Francisco Calestini, em Birigui.

Durante a ação, o suspeito tentou fugir e foi visto carregando uma arma de fogo. Após cerco policial e entrada no imóvel, ele foi encontrado escondido no banheiro da residência.

Na ocorrência, os policiais apreenderam um revólver calibre .32 municiado. Nos fundos da casa, também foi localizado um revólver calibre .22, com cinco munições intactas e uma deflagrada, que teria sido dispensado pelo indivíduo durante a fuga.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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