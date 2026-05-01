Dois homens foram presos, na noite de quinta-feira (30), por descumprimento de medida protetiva em ocorrências distintas registradas nas cidades de Araçatuba e Penápolis.

Em Araçatuba, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Porto Real II. No local, o suspeito foi encontrado dentro da residência em meio a uma discussão. A vítima confirmou aos policiais que havia uma ordem judicial em vigor contra ele.

Já em Penápolis, no bairro Lajeadinho, zona rural do município, outro homem foi preso após invadir uma residência, causar danos e fazer ameaças, mesmo estando impedido judicialmente de se aproximar da vítima. Segundo a polícia, ele foi localizado em estado alterado.