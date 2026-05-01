Uma mulher foi presa na manhã de quinta-feira (30), em Araçatuba, após ser flagrada em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas no bairro Ezequiel Barbosa.

A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua Américo, quando a equipe identificou uma pessoa em atitude suspeita e realizou a abordagem. A partir das diligências, os policiais seguiram até um imóvel ligado à ocorrência.

Durante a vistoria no local, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, além de dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados para embalar e comercializar drogas.