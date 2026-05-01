01 de maio de 2026
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EZEQUIEL BARBOSA

Casa vira ponto de tráfico e mulher acaba presa em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI-10
PM apreende drogas, dinheiro e celulares em ação em Araçatuba
PM apreende drogas, dinheiro e celulares em ação em Araçatuba

Uma mulher foi presa na manhã de quinta-feira (30), em Araçatuba, após ser flagrada em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas no bairro Ezequiel Barbosa.

A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua Américo, quando a equipe identificou uma pessoa em atitude suspeita e realizou a abordagem. A partir das diligências, os policiais seguiram até um imóvel ligado à ocorrência.

Durante a vistoria no local, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, além de dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados para embalar e comercializar drogas.

A suspeita foi encaminhada ao Distrito Policial, onde permaneceu detida e à disposição da Justiça.

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