Uma mulher foi presa na manhã de quinta-feira (30), em Araçatuba, após ser flagrada em uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas no bairro Ezequiel Barbosa.
A ação ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar pela rua Américo, quando a equipe identificou uma pessoa em atitude suspeita e realizou a abordagem. A partir das diligências, os policiais seguiram até um imóvel ligado à ocorrência.
Durante a vistoria no local, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, além de dinheiro, aparelhos celulares e materiais utilizados para embalar e comercializar drogas.
A suspeita foi encaminhada ao Distrito Policial, onde permaneceu detida e à disposição da Justiça.
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