A Polícia Militar Ambiental recolheu petrechos de pesca irregular durante patrulhamento náutico realizado no Rio Aguapeí, na região de Adamantina, Valparaíso, Lucélia e Bento de Abreu. A ação ocorreu no sábado (2), durante a Operação Impacto e Dia do Trabalho.
Durante a fiscalização, as equipes localizaram nove anzóis de galho instalados no ambiente aquático. Também foi encontrada uma tarrafa abandonada após um pescador fugir do local ao perceber a aproximação da fiscalização.
Os materiais foram recolhidos e apreendidos, sendo encaminhados posteriormente à sede da Base Operacional da Polícia Ambiental de Penápolis.
Além da apreensão, os policiais realizaram vistorias em embarcações utilizadas por pescadores amadores e profissionais, além de acampamentos e pontos de pesca às margens do trecho navegado. A ação teve como objetivo combater práticas de pesca predatória e contribuir para a preservação dos recursos pesqueiros da região.
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