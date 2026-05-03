A Polícia Militar Ambiental recolheu petrechos de pesca irregular durante patrulhamento náutico realizado no Rio Aguapeí, na região de Adamantina, Valparaíso, Lucélia e Bento de Abreu. A ação ocorreu no sábado (2), durante a Operação Impacto e Dia do Trabalho.

Durante a fiscalização, as equipes localizaram nove anzóis de galho instalados no ambiente aquático. Também foi encontrada uma tarrafa abandonada após um pescador fugir do local ao perceber a aproximação da fiscalização.

Os materiais foram recolhidos e apreendidos, sendo encaminhados posteriormente à sede da Base Operacional da Polícia Ambiental de Penápolis.