03 de maio de 2026
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ARAÇATUBA

Homem é preso após tentar arrombar portas e agressão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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CPI 10
Homem ameaça família e é detido em Araçatuba por violência doméstica
Homem ameaça família e é detido em Araçatuba por violência doméstica

A Polícia Militar de Araçatuba atendeu uma ocorrência de ameaça na manhã de sábado (2), no bairro Icaraí, envolvendo violência doméstica. O suspeito, alterado, chegou à residência da vítima e começou a ameaçar os presentes, tentando arrombar portas e proferindo ofensas com uso de um facão.

Testemunhas confirmaram a versão da vítima, e os policiais constataram danos no imóvel durante a averiguação. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a ocorrência foi registrada.

Após o devido procedimento, o suspeito foi liberado pela autoridade policial, mas as investigações sobre o caso seguem em andamento.

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