A Polícia Militar de Araçatuba atendeu uma ocorrência de ameaça na manhã de sábado (2), no bairro Icaraí, envolvendo violência doméstica. O suspeito, alterado, chegou à residência da vítima e começou a ameaçar os presentes, tentando arrombar portas e proferindo ofensas com uso de um facão.

Testemunhas confirmaram a versão da vítima, e os policiais constataram danos no imóvel durante a averiguação. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a ocorrência foi registrada.

Após o devido procedimento, o suspeito foi liberado pela autoridade policial, mas as investigações sobre o caso seguem em andamento.