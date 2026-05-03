A primeira semana de maio em Araçatuba será marcada por tempo seco e temperaturas elevadas, segundo dados do IPMet da Unesp de Bauru. Entre segunda-feira (4) e sábado (9), não há previsão de chuva, e o clima deve apresentar características típicas de transição, com manhãs mais amenas e tardes de calor intenso.
As temperaturas máximas devem variar entre 34°C e 35°C ao longo da semana, enquanto as mínimas tendem a cair levemente durante as madrugadas. No sábado (9), por exemplo, a mínima prevista é de 18°C. Apesar da leve queda nas temperaturas no início do dia, o calor segue predominante durante a tarde.
Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir níveis preocupantes, com média em torno de 27%. Esse índice exige cuidados com a saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.
A mudança mais significativa no clima deve ocorrer a partir do dia 10, quando a chegada de uma massa de ar frio pode provocar queda mais acentuada nas temperaturas. Já na segunda-feira (11), as mínimas podem chegar próximas dos 10°C, indicando o início de um período mais típico do inverno.
No estado de São Paulo, o cenário segue semelhante, com predomínio de tempo seco e temperaturas elevadas durante o dia, especialmente no interior. A ausência de chuvas e a baixa umidade devem se repetir em diversas regiões, enquanto a queda mais expressiva nas temperaturas também está prevista para ocorrer a partir da segunda semana do mês, com avanço de massas de ar frio sobre o território paulista.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.