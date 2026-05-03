A primeira semana de maio em Araçatuba será marcada por tempo seco e temperaturas elevadas, segundo dados do IPMet da Unesp de Bauru. Entre segunda-feira (4) e sábado (9), não há previsão de chuva, e o clima deve apresentar características típicas de transição, com manhãs mais amenas e tardes de calor intenso.

As temperaturas máximas devem variar entre 34°C e 35°C ao longo da semana, enquanto as mínimas tendem a cair levemente durante as madrugadas. No sábado (9), por exemplo, a mínima prevista é de 18°C. Apesar da leve queda nas temperaturas no início do dia, o calor segue predominante durante a tarde.

Outro ponto de atenção é a baixa umidade relativa do ar, que deve atingir níveis preocupantes, com média em torno de 27%. Esse índice exige cuidados com a saúde, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.