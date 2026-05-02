O Penapolense está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado (2), o Pantera da Noroeste empatou em 2 a 2 com o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, e garantiu o acesso após vencer o jogo de ida da semifinal por 2 a 1.
Mesmo jogando fora de casa e ficando duas vezes atrás no placar, o time de Penápolis mostrou poder de reação. Luan Carioca, em cobrança de pênalti, e Ryan marcaram os gols que confirmaram a vaga na decisão e o retorno do clube à terceira divisão estadual depois de cinco anos.
Com o resultado, o CAP agora se prepara para disputar a final contra a Inter de Bebedouro, equipe que também conquistou o acesso ao eliminar o Grêmio São-Carlense na semifinal. As datas e horários dos confrontos decisivos ainda serão divulgados pela Federação Paulista.
A última vez que o Clube Atlético Penapolense esteve no Campeonato Paulista da Série A3 foi em 2021. O time foi rebaixado da Série A3 após uma campanha ruim em 2020/2021, terminando na lanterna.
A conquista também tem peso regional. Com o acesso do Penapolense, a região terá dois representantes na Série A3 em 2027: o Penapolense e o Bandeirante de Birigui.
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