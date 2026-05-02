O Penapolense está de volta à Série A3 do Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado (2), o Pantera da Noroeste empatou em 2 a 2 com o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, e garantiu o acesso após vencer o jogo de ida da semifinal por 2 a 1.

Mesmo jogando fora de casa e ficando duas vezes atrás no placar, o time de Penápolis mostrou poder de reação. Luan Carioca, em cobrança de pênalti, e Ryan marcaram os gols que confirmaram a vaga na decisão e o retorno do clube à terceira divisão estadual depois de cinco anos.

Com o resultado, o CAP agora se prepara para disputar a final contra a Inter de Bebedouro, equipe que também conquistou o acesso ao eliminar o Grêmio São-Carlense na semifinal. As datas e horários dos confrontos decisivos ainda serão divulgados pela Federação Paulista.