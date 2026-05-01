A Câmara Municipal de Santo Antônio do Aracanguá aprovou, nesta semana, um projeto de lei que autoriza o custeio parcial do transporte coletivo intermunicipal. A proposta, que ainda depende de sanção do Executivo, busca viabilizar a retomada de linhas operadas pela empresa Expresso Itamarati, suspensas nos últimos anos.
A ausência do serviço vinha sendo apontada como um problema recorrente por moradores do município, especialmente aqueles que dependem do transporte público para se deslocar até cidades vizinhas. Estudantes, trabalhadores e pacientes relatavam dificuldades para acessar serviços essenciais em centros como Araçatuba, Birigui e Auriflama.
Pelo texto aprovado, a Prefeitura poderá adquirir mensalmente um volume mínimo de 24.580 passes para garantir a operação das linhas consideradas deficitárias. A medida abrange trajetos entre a sede do município, além dos distritos de Major Prado e Vicentinópolis, até os municípios da região.
A proposta também prevê a possibilidade de distribuição gratuita de passes para parte da população, com foco em estudantes, pacientes em tratamento e trabalhadores que dependem do deslocamento diário.
Segundo a administração municipal, o controle da utilização dos bilhetes deverá ser feito por meio de relatórios operacionais apresentados pela empresa responsável, com acompanhamento do setor competente da Prefeitura.
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