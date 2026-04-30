Uma denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo colocou sob pressão política e judicial o vereador Jair Pereira dos Santos, de Brejo Alegre, conhecido como “Boran”, acusado de furto de água mediante ligação clandestina na rede pública.

De acordo com os autos, o caso ocorreu entre janeiro e maio de 2025, em um imóvel localizado em Brejo Alegre, onde o parlamentar teria utilizado água desviada para manter um lava-rápido em funcionamento — sem hidrômetro e sem qualquer tipo de medição oficial.

O Ministério Público descreve a prática nos autos: “Empregou ligação direta, sem a instalação de hidrômetro ou qualquer medição, impedindo a cobrança regular do consumo”.