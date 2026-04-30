01 de maio de 2026
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NOVA REALIDADE

Menos bebês: Araçatuba registra queda de 20% em 11 anos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Região segue tendência estadual de envelhecimento e redução de nascimentos
Região segue tendência estadual de envelhecimento e redução de nascimentos

Um levantamento da Folha da Região, com base no Portal da Transparência do Registro Civil do Brasil, revela uma mudança silenciosa, porém profunda, no perfil demográfico da região de Araçatuba: o número de nascimentos vem caindo de forma consistente ao longo da última década. O principal destaque está em Araçatuba, maior cidade da região, que registrou 2.651 nascimentos em 2015. Em 2024, esse número caiu para 2.106, uma redução de aproximadamente 20,6% no período. Já em 2025, houve leve recuperação, com 2.133 registros, enquanto os primeiros quatro meses de 2026 somam 706 nascimentos.

A tendência se repete nas demais cidades de maior porte. Em Birigui, os registros passaram de 1.562 nascimentos em 2015 para 1.119 em 2024, queda de cerca de 28,3%. Em 2025, foram 1.114, e entre janeiro e abril deste ano, 391 crianças nasceram no município.

Já em Penápolis, a redução foi de 22,3%: de 826 nascimentos em 2015 para 642 em 2024. No ano passado, o número caiu levemente para 632, e em 2026, até agora, são 214 registros.

Os dados indicam uma desaceleração contínua no ritmo de nascimentos, mesmo com pequenas oscilações recentes.

A comparação proporcional mostra que Birigui lidera a queda mais acentuada entre as três cidades analisadas, seguida por Penápolis e Araçatuba. Em comum, os municípios refletem uma mudança estrutural no comportamento da população, com famílias menores e adiamento da maternidade, sobretudo pós-pandemia da covid.

Esse cenário regional acompanha uma tendência mais ampla observada em todo o estado de São Paulo. Segundo a PNAD Contínua, do IBGE, a população paulista chegou a 46,077 milhões de pessoas em 2025, com crescimento de quase 3 milhões em 13 anos. No entanto, o avanço populacional vem sendo puxado principalmente pelo envelhecimento: os idosos, com 60 anos ou mais, já somam 8,074 milhões de pessoas, o equivalente a 17,6% do total.

Levantamentos da Arpen-SP também apontam queda no número de registros civis em cartórios, especialmente na capital paulista. Dados da Fundação Seade mostram que, entre 2010 e 2022, quase metade dos distritos da cidade de São Paulo perdeu população, sobretudo em regiões do centro expandido, norte e leste. O fenômeno reforça uma reconfiguração demográfica que combina redução de nascimentos, migração interna e envelhecimento.

Especialistas apontam que fatores como custo de vida elevado, maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, acesso à educação e mudanças culturais ajudam a explicar a queda na taxa de natalidade. Na região de Araçatuba, embora os números ainda não indiquem retração populacional imediata, o ritmo mais lento de nascimentos pode trazer impactos futuros, como redução da população economicamente ativa e maior demanda por políticas voltadas à terceira idade.

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