Um levantamento da Folha da Região, com base no Portal da Transparência do Registro Civil do Brasil, revela uma mudança silenciosa, porém profunda, no perfil demográfico da região de Araçatuba: o número de nascimentos vem caindo de forma consistente ao longo da última década. O principal destaque está em Araçatuba, maior cidade da região, que registrou 2.651 nascimentos em 2015. Em 2024, esse número caiu para 2.106, uma redução de aproximadamente 20,6% no período. Já em 2025, houve leve recuperação, com 2.133 registros, enquanto os primeiros quatro meses de 2026 somam 706 nascimentos.

A tendência se repete nas demais cidades de maior porte. Em Birigui, os registros passaram de 1.562 nascimentos em 2015 para 1.119 em 2024, queda de cerca de 28,3%. Em 2025, foram 1.114, e entre janeiro e abril deste ano, 391 crianças nasceram no município.

Já em Penápolis, a redução foi de 22,3%: de 826 nascimentos em 2015 para 642 em 2024. No ano passado, o número caiu levemente para 632, e em 2026, até agora, são 214 registros.