01 de maio de 2026
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ATLÂNTICO 1

Casal é preso com mais de 800 pinos de cocaína em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Ação da Força Tática apreende drogas, dinheiro e objetos ligados ao tráfico em imóvel no bairro Atlântico I
Ação da Força Tática apreende drogas, dinheiro e objetos ligados ao tráfico em imóvel no bairro Atlântico I

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (29), em Araçatuba, após ação da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina. A abordagem ocorreu em frente a uma residência localizada na rua João Maria Gomes, no bairro Atlântico I.

De acordo com a Corporação, com o homem foram encontrados 10 pinos contendo cocaína, além de R$ 172 em dinheiro. Diante da suspeita, os policiais entraram no imóvel, onde localizaram um terceiro indivíduo, que não portava materiais ilícitos e acabou sendo liberado após ser ouvido.

Durante a vistoria na casa, os agentes apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. Ao todo, foram encontrados 810 pinos com cocaína, além de diversos recipientes vazios usados para o armazenamento da droga.

Também foram recolhidos um liquidificador com vestígios do entorpecente, balança de precisão, máquina de cartão, celulares, tablet e materiais utilizados para embalar a substância. No local, ainda havia R$ 609 em dinheiro.

O casal, apontado como responsável pelo imóvel, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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