Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (29), em Araçatuba, após ação da Polícia Militar durante patrulhamento de rotina. A abordagem ocorreu em frente a uma residência localizada na rua João Maria Gomes, no bairro Atlântico I.

De acordo com a Corporação, com o homem foram encontrados 10 pinos contendo cocaína, além de R$ 172 em dinheiro. Diante da suspeita, os policiais entraram no imóvel, onde localizaram um terceiro indivíduo, que não portava materiais ilícitos e acabou sendo liberado após ser ouvido.

Durante a vistoria na casa, os agentes apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico. Ao todo, foram encontrados 810 pinos com cocaína, além de diversos recipientes vazios usados para o armazenamento da droga.